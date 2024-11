Jessica Athayde está a atravessar uma fase mais intensa a nível hormonal. A atriz está no período menstrual e recorreu às redes sociais para mostrar o que a ajuda a ficar melhor.

Jessica mostrou uma imagem onde podemos ver: um pão de ló, dois pacotes de bolachas com chocolate, duas embalagens de queijo e waffles.

Na legenda da publicação escreveu: "Judge me [Julguem-me]. O meu jantar alancharado com doces e salgados e tudo o que mereço para comemorar aquele dia do mês tão especial. O início do inferno que dura os próximos 5 dias. Quem mais?, questionou os seguidores.

Nos comentários da publicação as reações são as mais variadas: há quem ache piada à atriz e há quem esteja incrédulo com o menu. Diogo Amaral, noivo de Jessica, não resistiu a comentar: "Como assim Inferno?"

Leia Também: Jessica Athayde assinala aniversário da "esposa". "Está sempre presente"