Jessica Athayde sempre gostou de partilhar com os seus fãs os desafios que encontra diariamente ligados à maternidade e não só. Ora, na sua mais recente publicação do Instagram, a artista relatou uma das suas últimas noites, que foi no mínimo agitada.

"Aposto que já todos tiveram aquele momento em que estão desejosos de ir para a cama dormir, quando tudo está incrivelmente alinhado, cama lavada, banho tomado e puto a dormir", começa por descrever.

"Sigo para a cama e durmo profundamente durante 3 horas, perco o directo do Bruno Nogueira, mas valeu a pena porque sonhei com póneis felizes. Bate aquela hora do choro... normal da rotina. Levanto- me e vou dar umas palmadinhas, digo uns shh shh shhh e volto para a cama desejosa de voltar a dormir, mas mal deito a cabeça na almofada começa a maratona estúpida de um chorrilho de 3 horas de pensamentos estúpidos que ainda por cima tive na noite anterior e não concretizei ao longo do dia", lamenta.

Entretanto, conta como tudo acaba, ou melhor, começa: "Ahh calma , o galo da vizinha começou! O puto já está a bater palmas no berço, vou-me fazer de morta para ver se pega. Fo%#%|^|* O dia já começou. Pode ser que hoje à noite durma ou não".

