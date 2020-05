O Dia da Mãe celebrou-se no passado domingo, dia 3, como tal foram vários os presentes distribuídos à conta desta data. Ora, Jessica Athayde foi uma das mulheres agraciadas com uma prenda do filho Oliver, de quase um ano, que na verdade aparenta ter vindo do pai do menino, Diogo Amaral.

"O novo programa preferido do Oli e o meu também. Sabes que começas a envelhecer quando o teu wish list [desejo] é uma máquina de secar roupa. Presente do dia da mãe. Obrigada Oli", afirmou a atriz num vídeo que partilhou nas stories da sua conta de Instagram.

De facto, um presente inusitado, mas muito útil. Veja o momento na galeria.

Leia Também: Jessica Athayde revela que caiu das escadas e apela ao uso de máscara