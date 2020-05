"A minha neura hoje está maravilhosa, são quase 4 da tarde e já consegui cair das escadas (sem o puto)", foi assim que Jessica Athayde começou por se dirigir aos fãs, esta segunda-feira, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

A semana da atriz começou de forma agitada, tendo também ficado desagrada ao ver "pessoas que acham que não precisam de usar máscaras" numa ida ao supermercado.

"Pronto mas há coisas que me deixam feliz, como poder estender a roupa ao sol, a Madalena Abecasis que me vai safar meias e sapatos para o puto, estarmos saudáveis. Ok, ok já não estou com neura, já passou", acrescentou de seguida, fazendo questão de reforçar o apelo ao uso de máscaras, uma das medidas do combate à pandemia da Covid-19.

"Acho que queremos todos estar saudáveis", destacou.

