Celebrou-se este domingo, 3 de maio, o Dia da Mãe, data que foi destacada por muitas figuras públicas nas redes sociais, como foi o caso de Jessica Athayde.

Numa publicação no Instagram, além da atriz ter mostrado mostrado publicamente o seu amor pela progenitora, aproveitou ainda para recordar a relação "difícil" que tinha com a mesma.

"Saí de casa quando tinha 18 anos, e nunca mais voltei, sempre tive uma relação difícil com a minha mãe, até ao dia que fui mãe, e perceber a viagem emocional que é, compreender que não existe o certo nem o errado e sim o melhor que conseguimos fazer", começou por escrever, lamentando de seguida o facto de ter sido obrigada a ficar longe da mãe neste dia especial - o primeiro desde que foi mãe - por causa da pandemia da Covid-19.

"É irónico que no meu primeiro Dia da Mãe, não a posso abraçar, e que ao fim destes anos todos foi a primeira vez que quis verdadeiramente fazê-lo. Covid impede abraços mas não impede de lhe dizer I love you (amo-te). E neste caso We love you (nós amamos-te). Feliz Dia da Mãe, e adolescentes parvas como eu fui, deixem-se disso, quando a vossa mãe vos disser: Quando fores mãe vais perceber! Por mais que me custe dizê-lo It’s f****** true (é verdade)", disse ainda na legenda de uma fotografia onde surge com o filho, o pequeno Oliver, que vai completar um ano em junho.

