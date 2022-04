Jessica Athayde está de cama devido a uma inflamação na garganta. A atriz recorreu às redes sociais para contar que foi diagnosticada com uma faringite.

"Quem é que te mandou andar toda descascada armada em boa? Quem foi?

Agora levas com uma faringite e perdes a voz para nem reclamares", escreve a atriz, referindo-se ao facto de ter aproveitado o bom tempo do fim de semana de Páscoa para apanhar os primeiros banhos de sol.

"Pelo menos estou bem instalada. Mais alguém que se lixou com o tempo?", questiona Athayde na legenda de um foto onde surge com o novo papel de parede do seu quarto como pano de fundo.

