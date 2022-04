Jessica Athayde destacou que "não há dias (sem exagero) que não receba mensagens de uma grávida desesperada com enjoos".

Numa recente publicação que fez na sua página de Instagram, a atriz referiu que "percebeu bem disso porque vomitou nove meses" e, por isso, "tem toda a compaixão do mundo" pelas mulheres grávidas que também sofrem do mesmo.

Assim sendo, destacou alguns alimentos que a 'ajudaram' durante a gestação.

"Não há nenhuma solução milagrosa. Mas aqui vai o meu o que foi o meu kit de sobrevivência:

1- Coca-Cola (não zero ou diet) o original carregado de açúcar;

2- Ginger ale (mas a Coca-Cola é mais eficaz);

3- Santini de Limão;

4- McDonald's (pouco vomitei o happy meal);

5- Tangerinas;

6- Pão branco sem nada;

7- Estrelitas;

8- NAUSEFF".

Antes de terminar, destacou: "Atenção. O meu filho nasceu perfeito. Preocupem-se com o vosso bebé mas mais com vocês. Se sentirem o baby blues durante a gravidez falem com a vossa médica, existem soluções".

