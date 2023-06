Poucos dias antes de celebrar o aniversário do filho, Jessica Athayde recordou na sua página de Instagram algumas imagens de quando estava grávida.

A atriz foi mãe pela primeira vez, do pequeno Oliver, no dia 8 de junho de 2019, fruto da relação com Diogo Amaral.

"Nunca esquecer o lodo dos nove meses. Pronto e os primeiros meses do Oli também, mas agora quase a chegar ao dia mundial dos oceanos, o dia que o meu peixinho faz quatro anos, faria tudo outra vez com um sorriso na cara (acho)", disse a atriz.

"Poupei-vos das imagens dos vómitos", acrescentou depois, referindo-se aos vídeos que destacou na publicação e que foram gravados durante a gestação.

