Jessica Athayde conseguiu uma verdadeira pechincha que a vai ajudar a neste verão criar looks cheios de cor e leveza.

Através do Instagram, a atriz mostrou-se rendida a uns chinelos da marca Kiabi, que estão à venda no site em duas cores, verde e cinzento, e ainda com vários tamanhos disponíveis.

"Enquanto espero para renovar o meu cartão de cidadão, namoro os chinelos de oito euros da Kiabi Portugal", escreveu a atriz ao mostrar a peça.

Apesar de Jessica referir ter pagado 8 euros, a verdade é que no site da marca os chinelos estão disponíveis para compra pelo valor de 9 euros... Ainda assim uma pechincha.



© Reprodução Instagram/ Jessica Athayde

