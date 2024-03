Jessica Athayde decidiu pedir Diogo Amaral em casamento durante umas férias de família nas Maldivas, mas só agora, de novo em Portugal, lhe 'caiu a ficha' sobre tudo o que terá de preparar para a cerimónia.

A atriz esteve à conversa com os seguidores das redes sociais e começou por explicar que precisou de tirar um certificado para pedir o agora noivo em casamento com um fato de sereia.

"Estive de férias nas Maldivas e voltei noiva. (...) Durante estas minhas férias tive de tirar o curso de sereia porque não me emprestavam só a cauda. Queria fazer o pedido mais ridículo que conseguisse ao Diogo então tive de tirar o curso de sereia. Agora sou certificada para poder fazer animação em festas de criança, só não estou certificada para nadar no mar. Só posso ser uma sereia [risos] dentro de piscinas", começou por explicar Jessica.

"Tirando isso, começou a cena toda de que vou casar. É o caos. Vou ter de organizar isto tudo e temos estado aqui a pensar 'por onde é que se começa?'. Fizemos uma lista, há muita gente que vai ficar chateada e triste porque queremos um casamento pequeno. Eu não me quero vestir de noiva, não me imagino vestida de noiva, mas quero uma coisa muito bonita e uma cerimónia espetacular", acrescentou a atriz, admitindo depois que, ao contrário do que pensou inicialmente, irá precisar de uma 'wedding planner'.

"Sei exatamente o que queremos, mas preciso de uma 'wedding planner' espetacular", concluiu, pedindo ajuda aos seguidores com sugestões de pessoas que possam encaixar no perfil pretendido.

