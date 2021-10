Esta terça-feira, 5 de outubro, ficará para sempre marcada na vida de Jessica Athayde. Foi neste dia que a atriz, de 35 anos, estreou-se num espetáculo de comédia ao lado de Salvador Martinha.

"É tão bom quando tens amigos que te tiram da tua zona de conforto ao ponto que sentes que estás prestes a falecer", começa por referir.

"Esta fotografia foi tirada ontem, mesmo antes de entrar para me estrear em stand-up no espetáculo do grande Salvador Martinha que só naquela tinha a sala esgotada, e nela estava sentada os meus amigos próximos e família bifa que deve ter percebido 20% do espetáculo mas que adoraram tudo na mesma", brinca.

Leia Também: "A Rita Pereira não te fala, isso não é uma sorte?" Jessica Athayde reage