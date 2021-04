Jessica Athayde foi a mais recente entrevistada de Daniel Oliveira no âmbito do programa 'Alta Definição', onde fez revelações no mínimo surpreendentes. Recordando a sua infância e a primeira memória que tem presente, a atriz contou uma história marcante.

"A primeira memória que eu posso ir buscar de quando era criança, deveria ter provavelmente uns cinco anos. Na rua onde vivíamos em Inglaterra, no fundo da rua havia praia", começa por relatar.

"Lembro-me de ir a casa de uma vizinha, porque ela dava-me bolachas. Ela não abria a porta e eu abri o correio que estava na porta principal e encontrei-a morta", partilha.

"É uma memória que eu nunca vou esquecer. Só tenho a memória de ver a senhora deitada no chão e numa poça de sangue", completa.

Veja aqui o momento.

