"Estaria a mentir se dissesse que este querido mês de novembro não me está a dar cabo dos nervos", começou por escrever Jessica Athayde numa publicação de Instagram, este sábado, 2 de novembro.

A verdade é que a atriz tem vivido vários momentos de ansiedade, principalmente com o casamento 'à porta'.

Posto isto, Jessica Athayde sentiu a necessidade de ir dar "um último mergulho no mar", para poder recuperar as energias.

"Com o casamento no final do mês, trabalho, logísticas de miúdos, vai buscar, leva ao treino, faz o lanche , prepara o almoço...", desabafou.

"Mais gerir todos os objetivos que tenho para o princípio do ano a nível profissional. Acho mesmo que é impossível ser a mãe que quero e não falhar a nível profissional ou ser a profissional que quero e falhar enquanto mãe de alguma forma", rematou ainda. "Acho difícil ter tudo, mas não me queixo. Fazemos todas o nosso melhor!!"

Na publicação, pode ver-se a atriz numa praia, em Cascais, a aproveitar o sol de novembro.

"Então hoje, provavelmente, foi o último mergulho de mar do Ano. E que maravilha [...] Não podia pedir mais nada. Mais alguém estava a precisar de um mergulho como eu?", concluiu.

Ora veja.

Em jeito de brincadeira, Diogo Amaral, companheiro e futuro esposo de Jessica Athayde, comentou: "Vais casar?"

Relembre-se que o casal ficou noivo em fevereiro deste ano e tem partilhado vários momentos cómicos dos preparativos.

