Jessica Athayde comunicou na noite desta sexta-feira que será a próxima entrevistada de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definião'. A conversa vai ser transmitida já amanhã e um dos temas de destaque será a relação já terminada com Diogo Amaral, pai do seu filho.

"Amava tanto o pai do meu filho. Queria que o meu filho crescesse com os pais juntos", disse, como se pode ver no teaser de apresentação que partilhou nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Jessica afirmou ainda que se vai dar a conhecer ao público de forma inédita. "Também fui ao divã do Daniel. E como tanta gente, parece que nos dá um soro da verdade e dei por mim naquelas conversas que só temos com amigas quando já bebemos um copo de vinho e sai tudo o que sentimos. Não faz mal, é o que sou e poupei uma sessão de psicanálise. Daniel, cobrasses tu à consulta e estavas rico. Fez -me bem. Espero que gostem", escreveu.

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral são pais de um menino, Oliver, que completa dois anos em junho.

