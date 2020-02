O Carnaval não é o único motivo que pode levar Inês Castel-Branco a dar uma grande festa esta terça-feira, 25 de fevereiro. Isto porque a atriz completa 38 anos. Uma data que começou a ser assinalada nas redes sociais logo pela manhã, com uma mensagem carinhosa da colega e amiga Jessica Athayde.

"A Inês é a pessoa que conheço que mais gosta de fazer anos, é também das pessoas que tem o melhor e maior coração. Faz tudo bem, menos descer escadas (está com o pé torcido). Love you (amo-te) ninfeta. Este vai ser o teu ano", escreveu Athayde na legenda de uma fotografia de ambas partilhada no Instagram.

Após a partilha, a caixa de comentários começou logo a receber mensagens dos fãs a desejar um feliz aniversário a Inês Castel-Branco.

