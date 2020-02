Alexandra Lencastre confirmou no decorrer desta semana que, por motivos profissionais, não voltará a integrar o painel de jurados do programa 'Dança Com as Estrelas'. As palavras da atriz surgem depois de a imprensa cor-de-rosa ter avançado com a informação de que esta teria sido substituída pela atriz Jessica Athayde.

As notícias justificavam a mudança com a diferença de idade entre as duas e davam conta de uma alegada 'guerra' na estação de Queluz de Baixo.

Perante tais acusações, Jessica Athayde usou esta quinta-feira as suas redes sociais para esclarecer todos os rumores e confirmar de forma oficial que, de facto, fará parte do painel de jurados do 'Dança Com as Estrelas'.

"Os boatos são todos mentira, não há trocas, nem zangas, nem coisas feias. Existe apenas uma nova jurada a juntar-se ao programa onde dancei com o Oli na barriga! E sim, sou eu", começou por confirmar, mostrando-se ansiosa com a estreia - marcada para o dia 16 de fevereiro.

"Não podia estar mais feliz e entusiasmada em regressar a um programa que adoro e que foi também a minha despedida da televisão. Nada é por acaso, hum? Cá estarei para vos trazer o meu sentido de humor e as minhas bacoradas sempre com um sorriso na cara", completou.

