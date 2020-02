Está quase fechada a lista de concorrentes do programa 'Dança Com as Estrelas', da TVI. A estação de Queluz de Baixo acaba de anunciar que a youtuber Angie Costa vai juntar-se a Margarida Corceiro, Carolina Deslandes, Marco Costa, Paulo Pires e Soraia Tavares.

"Angie Costa é mais uma das concorrentes do Dança com as Estrelas", pode ler-se no Instagram oficial da TVI.

Recorde-se o 'Dança Com as Estrelas' voltará a contar, tal como na edição anterior, como Rita Pereira e Pedro Teixeira como apresentadores. A estreia está marcada para o dia 16 de fevereiro.

