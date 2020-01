Jessica Athayde presenteou os fãs com uma nova fotografia do pequeno Oliver. O menino completa sete meses esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, e a mãe 'babada' não deixou passar em branco este dia especial.

"Sete meses da melhor coisinha do mundo", escreveu na legenda do retrato do filho.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

Recorde-se que o menino é fruto da relação terminada de Jessica com Diogo Amaral.

Leia Também: Ninguém resiste! Oliver volta a derreter corações nas redes sociais