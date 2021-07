O fim de semana de Jessica Athayde foi uma verdadeira aventura, é caso para se dizer. A atriz fez um relato na sua conta de Instagram onde descreve que aproveitou o fim de mais um projeto na representação - a série 'Pai Tirano' -, para se fazer à estrada com o filho, Oliver, e encontrar-se com uma amiga, Tâmara Castelo.

No entanto, durante este período, eis que o menino acabou por adoecer.

"Após a chegada, umas 3 horas depois o Oli começou a sentir-se em baixo… ainda sem grandes sintomas e a Tâmara a encher a criança com óleos essenciais, rapidamente percebi que se tratava de uma gastroenterite", diz Athayde, já experiente nestas andanças.

"Tudo para o carro e siga de regresso para casa, no meio de febre e a sentir-se em baixo as birras confundem-se. Ora atira o carro à parede ou o creme ou a água, chora deitado no chão porque quer ir lá para fora e ainda não chegámos à idade de negociar e explicar que as decisões são tomadas para o bem dele", nota.

"Respiro fundo e, enquanto acontece a maior birra da vida, abraço-o e medito. Isto para não lhe dar uma palmada na fralda e não o por de castigo até aos 18 anos que era a minha vontade!", diz em tom de brincadeira.

Entretanto conclui: "Já dorme ao meu lado. Escolhe sempre os fins de semana para ficar doentinho. Digo isto tudo, mas trocava na hora com ele e não há pior do que ver os nossos bebés doentes. Aposto que amanhã já está ótimo como se nada fosse e eu com a minha sorte fico com a virose dele".

