Jéssica Antunes e Rui Figueiredo estão a desfrutar de uns dias de descanso num monte alentejano, tal como revelaram recentemente através das suas contas oficiais de Instagram.

Na chegada ao local, o casal partilhou um vídeo no qual mostra o filho de ambos, Isaac, de um ano, "a conduzir" - com as mãos no volante e o carro em andamento - ao colo do pai.

Pronta a evitar críticas e comentários maldosos, a antiga concorrente do 'Big Brother' justificou as imagens referindo:

"Atenção que o Isaac está a conduzir porque isto é um terreno privado. E está com o Rui que é instrutor, portanto está tudo tranquilo".

Isaac, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre o casal, que começou a namorar durante a participação de ambos no 'Big Brother'.

