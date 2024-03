Jéssica Antunes e Rui Figueiredo foram pais pela segunda vez há um mês.

Para assinalar essa data especial, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou um pequeno vídeo No Instagram com imagens da menina com a família.

"Um mês de fofura da nossa Benedita. Um mês de uma vida a quatro. E se sobrevivemos ao primeiro mês, estamos prontos para o resto da vida. Nem sempre é fácil, nem sempre o foi… mas há amor para dar e para vender nesta casa e os nossos bebés mostram-nos todos os dias que tudo acontece por um motivo", escreveu na legenda do vídeo.

De recordar que o casal tem ainda um filho mais velho, Isaac, de dois anos.

