A ex-concorrente do 'Big Brother' deu as boas-vindas à pequena Benedita no dia 13 de fevereiro.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo viram a família aumentar na terça-feira, dia 13 de fevereiro, com o nascimento da segunda filha, a bebé Benedita. Entretanto, a ex-concorrente do 'Big Brother' já regressou a casa com a menina e foi recebida pela família com muito carinho. "Casa", escreveu ao mostrar o seu lar decorado para receber a mamã e a bebé. Publicação de Jéssica Antunes© Instagram_jessicaantunes__ Pouco depois, recorreu de novo às stories da sua página de Instagram para publicar um vídeo. "Já estou de volta a casa com muita coisa para partilhar convosco e vou fazê-lo durante o dia de amanhã, porque estou mais liberta. Hoje tenho aqui os meus pais, o Rui, a minha irmã, o Isaac, então, quero dar-lhes mais atenção", disse, afirmando depois que "esta experiência está a ser completamente diferente da inicial, só com um filho". Além disso, revelou que o parto também foi "completamente diferente" e agradeceu todo o carinho que tem recebido. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: Filho mais velho de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo já conheceu a irmã