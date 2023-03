Jeremy Renner foi visto em público pela primeira vez após ter sofrido um grave acidente perto da sua casa, no início deste ano.

O ator norte-americano, de 52 anos, foi fotografado pelos paparazzi quando circulava no interior de um carro, no lugar do pendura.

Nas imagens, que já circulam na Internet, Jeremy surge bem-disposto e sorridente.

Importa lembrar que a estrela da Marvel foi atropelada por um limpa-neve e levada de urgência para o hospital. Jeremy Renner ficou internado durante cerca de duas semanas e foi mesmo operado.

