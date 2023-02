O ator sofreu um acidente com um limpa-neve logo no início do ano.

Jeremy Renner mantém-se focado na recuperação e atualizou os seguidores da sua página de Instagram, mostrando os processos da fisioterapia. Em casa, quase dois meses depois de ter sofrido um acidente com um limpa-neve, o ator gravou um vídeo enquanto exercitava uma das pernas, com a ajuda de uma ferramenta para auxiliar os movimentos. "O que for preciso", escreveu junto das imagens que pode ver na galeria. De recordar que Jeremy Renner foi atropelado por um limpa-neve no início do ano. Na altura foi levado de urgência para o hospital, no dia 1 de janeiro. Esteve internado durante cerca de duas semanas e chegou a ser operado.