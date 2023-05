Jeremy Renner recordou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia sua em que aparece com a mãe, Valerie Cearley. A imagem estava num jornal antigo e levou o ator a recuar à infância.

"Isto chamou-me à atenção... amo-te, mamã", escreveu na publicação onde fez a partilha.

De acordo com a People, Jeremy terá recortado a imagem e um jornal local do estado dos EUA Nevada e terá sido publicada quando recebeu a primeira nomeação ao Óscar pelo trabalho em 'The Hurt Locker', de 2008.



© Instagram

