Jeremy Renner deu um novo passo no que diz respeito à recuperação, depois de ter sofrido um grave acidente no início do ano.

O ator publicou nas stories da sua página de Instagram um vídeo onde aparece a correr pela primeira vez numa passadeira adaptada. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que Jeremy foi atropelado por um limpa-neve no primeiro dia de 2023 e este acidente quase que lhe custou a vida.

Esteve internado durante semanas, sofreu diversos ferimentos mas, aos poucos, está a conseguir recuperar.

