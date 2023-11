Jennifer Lopez e Loren Ridinger vestiram pijamas iguais e gravaram um divertido vídeo a dançarem na cama. As imagens foram destacada no Instagram esta terça-feira, perante as comemorações de aniversário da amiga da cantora.

"Eu e a minha miúda Jennifer Lopez", começou por dizer Loren Ridinger na legenda do vídeo, destacando de seguida o seu aniversário.

"Espero que gostem tanto quanto nós gostamos de o gravar. A Jennifer é, claramente, a dançarina da família", acrescentou. Veja o vídeo na galeria.

