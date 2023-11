Jennifer Lopez tem estado focada no nono álbum, 'This Is Me... Now', e esta quinta-feira esteve durante 14 horas no estúdio de gravação, em Los Angeles.

À saída do local em direção ao seu carro, a artista foi fotografada e as imagens foram destacadas pelo Daily Mail.

Com um look casual, o que não passou de todo despercebido foi a pulseira de diamantes Hermès Clic H que exibiu. Uma peça que custa mais de 30 mil euros, segundo a mesma fonte.

