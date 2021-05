Jennifer Lopez e Ben Affleck estão comprometidos em estarem juntos, apesar de viverem bastante longe um do outro, nota a revista People.

"O Ben vai estar em Miami por alguns dias", disse uma fonte à publicação. "Estão a divertir-se e querem passar o máximo de tempo juntos", acrescentou.

"Vão viajar para trás e para a frente o máximo que conseguirem para fazerem as coisas funcionar. Não querem esconder mais. Estão entusiasmados com o relacionamento. Querem certificar-se que fazem tudo para que resulte. A Jennifer está incrivelmente feliz. Ela acha que consegue ser ela mesma ao pé do Ben", completou.

Recorde-se que os dois atores namoraram em 2002 ficando noivos no ano seguinte. Em janeiro de 2004 decidiram colocar fim ao seu relacionamento, ao qual decidiram dar uma oportunidade agora.

Leia Também: Ben Affleck estará a usar relógio que Jennifer Lopez lhe deu em 2002