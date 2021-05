Quase duas décadas após se terem separado, Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam a alimentar os rumores de que reacenderam o romance. Especulações que ganharam mais asas depois de o ator ter sido visto com uma peça especial.

Juntos em Miami, este domingo, nota uma fã, Ben parecia estar a usar o mesmo relógio de prata com que tinha sido visto durante as filmagens do videoclipe 'Jenny From the Block' com a então noiva. A peça pode ser vista no vídeo que foi para o ar no início dos anos 2000, assim como em algumas fotografias captadas por paparazzi na altura, como destaca ainda o Page Six.

"Acham que ele tem uma caixa com tipo... 'coisas JLo'?", questionou um internauta no Twitter. "A maneira como ele manteve isto durante este tempo é surpreendente para mim, ele realmente esperava que se voltassem a reencontrar", escreveu outro.

De referir que o uso de peças com um significado especial não é uma novidade tanto para Ben como para Jennifer. O ator, no ano passado, usou um colar a combinar com a então namorada, Ana de Armas.

Por sua vez, Lopez também foi vista, em 2019, a usar uns brincos com o nome do agora ex-noivo "Alex" Rodriguez.

[Jennifer Lopez]© YouTube_ Saturday Night Live

