Jennifer Lopez e Ben Affleck desfrutaram de mais um encontro em família, como relata o Page Six.

O casal levou os filhos a verem a exibição ao ar livre do filme 'School of Rock', em Los Angeles, no fim de semana.

Com looks mais descontraídos, Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a chamar a atenção dos paparazzis e as imagens já circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Recorde-se que Ben Affleck é pai de Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove, do casamento terminado com Jennifer Garner. Por sua vez, Jennifer Lopez é mãe dos gémeos Emme e Maximilian, de 13 anos, do casamento terminado com Marc Anthony.

