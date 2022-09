Jennifer Lopez revelou na edição da newsletter ‘On the JLo’ desta semana que ela e o marido, Ben Affleck, apanharam um vírus no estômago dias antes do seu casamento.

"Tinha chovido ao final da tarde todos os dias nessa semana. Toda a gente estava preocupada com o calor, com os detalhes, se os convidados iriam chegar a tempo, etc. - para não mencionar os trovões e relâmpagos que aconteciam todos os dias, exatamente à hora a que a cerimónia estava marcada", recorda.

"Ah! E apanhamos todos um vírus no estômago e ficamos a recuperar até ao final da semana, isso e mais outros contratempos”, relata.

Recorde-se que a cerimónia aconteceu no passado dia 20 de agosto na Geórgia.

