Jennifer Lopez e Ben Affleck desembarcaram em Los Angeles esta segunda-feira, depois de terem desfrutado da lua de mel em Itália.

Em fotografias que foram divulgadas pela imprensa internacional, e que estão também a circular nas redes sociais, o casal é visto a sair do jato privado no Aeroporto Internacional de Los Angeles e a entrar no seu carro.

De recordar que Ben e Jennifer passaram os últimos dias em Itália depois de terem dado o nó pela segunda vez no dia 20 de agosto.

