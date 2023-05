Jennifer Garner passou parte do fim de semana na Disneyland com a filha Seraphina e a filha de Jennifer Lopez, Emme.

A atriz foi apanhada a passear com um grupo de adolescentes e no meio estavam as jovens.

De recordar que além de Seraphina, de 14 anos, Jennifer Garner e o 'ex' Ben Affleck são também pais de Violet, de 17, e Samuel, de dez.

Por sua vez, Jennifer Lopez - que está atualmente casada com Ben Affleck - é mãe dos gémeos Emme e Max, de 15 anos, fruto da relação anterior com Marc Anthony.

