Jennifer Garner contou com o apoio do namorado, John Miller, na estreia da série 'The Last Thing He Told Me', da Apple TV+.

De acordo com a revista People, apesar de o casal não ter posado junto na passadeira vermelha, juntaram-se durante o evento que decorreu no Regency Village Theatre em Los Angeles.

De recordar que as notícias sobre a relação de Jennifer Garner e John Miller - CEO da Cali Group - começaram a circular em 2018, quando a atriz finalizou o divórcio de Ben Affleck, com quem tem em comum os filhos Violet, de 17 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 10. Miller também é pai de dois filhos, fruto do casamento terminado com Caroline Campbell.

Apesar da separação, Jennifer e Affleck mantêm uma boa relação, e o ator também parece gostar de John Miller. No início do ano até foram vistos juntos e muito animados. Recorde as fotografias desse momento:

Veja ainda na galeria algumas imagens da atriz na estreia de 'The Last Thing He Told Me'.

