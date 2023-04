São muitas as celebridades que não se importam de expor os filhos nas redes sociais, contudo, este não é o caso de Jennifer Garner.

A artista, de 50 anos, esteve no programa 'Today' a comentar o assunto, revelando que desafiou os filhos a provar que as redes sociais são benéficas.

"Disse aos meus filhos, 'mostrem-me artigos que provem que as redes sociais são boas para os adolescentes e depois podemos conversar sobre isso'", disse Garner, referindo-se a Violet, de 18 anos, Seraphina Rose, de 14 anos, e Samuel, de 11, frutos do anterior casamento com Ben Affleck.

Garner nota que também desafiou os filhos a encontrar artigos científicos que mostrassem o contrário.

Os resultados foram de tal forma positivos que o filho mais velho de Jennifer "agradeceu" por estar afastado do mundo online.

E no futuro poderá mudar de ideias? A artista de Hollywood afirmou que ainda "tem um caminho longo pela frente", mas que logo verá.

