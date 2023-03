Jennifer Garner e o filho, Samuel, divertiram-se como nunca ao assistir a um jogo da NBA no passado fim de semana.

Fotografias captadas do momento, que poderá ver na galeria, mostram a atriz, de 50 anos, com um visual descontraído, ao lado do filho, de 10 anos, a desfrutar de todas as emoções da partida entre os Los Angeles Lakers e os Golden State Warriors.

Vale notar que Garner é ainda mãe de Seraphina, de 14 anos e Violet, de 17, que - tal como Samuel - são frutos do anterior casamento com Affleck.

