Jennifer Garner e Ben Affleck não passaram despercebidos na passada terça-feira quando foram fotografados juntos com os filhos.

De acordo com o Page Six, o ex-casal ter-se-á encontrado para assistir a um jogo de basquetebol do filho, Samuel, de dez anos.

A filha do meio, Seraphina, de 14 anos, aparentemente não estava com a família, mas Violet, de 17 anos, foi vista na companhia dos pais e do irmão.

De recordar que Jennifer Garner e Ben Affleck separaram-se em 2015. Atualmente, o ator está casado com Jennifer Lopez.

