Além de ter dedicado uma publicação ao seu pai, Jennifer Garner surpreendeu ao prestar também uma homenagem ao ex-marido e pai dos filhos, Ben Affleck.

A atriz publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia antiga de Ben, que surge sentado no sofá com um dos três filhos deitado no seu peito. "Feliz Dia do Pai para o 'colo' preferido de três pessoas", escreveu junto do retrato.

O ex-casal, recorde-se, tem em comum os filhos Violet, de 19 anos, Seraphina, de 16, e Samuel, de 13. Jennifer e Ben estão separados desde 2018.

© Instagram_jennifer.garner

