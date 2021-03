O que significam os números “11 11” que Jennifer Aniston tem tatuados no pulso da sua mão esquerda? Através do Instagram, a atriz revelou que se trata de uma relação de longa data com aquela que é a sua melhor amiga, Andrea Bendewald.

Numa série de imagens partilhadas nas stories da rede social, ambas partilharam os respetivos pulsos com tatuagens iguais. “Mal posso esperar para voltar a celebrar e pedir novos desejos mágicos”, escreveu a amiga de Aniston.

O que significa, afinal, o número 11? Trata-se não só do dia de aniversário da atriz, 11 de fevereiro, mas também do dia em que morreu o amado animal de estimação, o cão Norman. Este morreu no ano de 2011, tendo a atriz na altura decidido tatuar o seu nome no interior do pé direito.

Em jeito de homenagem, a amiga de Aniston decidiu tatuar também o número 11, uma vez que ambas se consideram “irmãs de outro pai”, passando o número 11 a simbolizar também a amizade de longa data que celebraram no passado dia 11 de fevereiro, dia de aniversário de Aniston.

