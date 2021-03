Whitney Cummings homenageou a amiga Jennifer Aniston no recente episódio do podcast 'Good for You'.

A atriz e comediante convidou a influencer Hannah Stocking para lhe tatuar "I [coração] J (Eu amo J)", na parte de baixo do pé.

"Jen, vai ver isto", disse Cummings, entre risos, quando estava a ser tatuada.

Recorde-se que Cummings e Aniston são amigas de longa data. Aliás, a comediante foi uma das convidadas do casamento da eterna Rachel de 'Friends' com o agora 'ex' Justin Theroux, em 2015. União que chegou ao fim em 2017.

Leia Também: Jennifer Aniston namora com "um homem misterioso"