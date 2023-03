Jena Malone, de 38 anos, revelou ter sido abusada sexualmente durante as gravações do filme 'The Hunger Games: A Revolta - Parte 2'.

A atriz, que deu vida a Johanna Mason na trama, tornou público o alegado crime de que foi vítima através de um desabafo partilhado nas redes sociais.

"Estávamos a filmar numa bela casa em França e pedi ao motorista que me deixasse neste campo [visível na imagem que acompanha o texto] para que pudesse chorar e capturar este momento. Embora este tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim, que estava a passar por uma separação, também fui sexualmente agredida por alguém com quem trabalhei", referiu, recuando ao ano de 2014.

"Gostaria que isso não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas a vida real é assim, acho. Como equilibrar o caos com a beleza, mas estou pronta para superar e recuperar a alegria e o sucesso que senti com o filme", escreveu ainda, dando conta do quanto foi difícil equilibrar emocionalmente o evento traumático de que diz ter sido vítima e a gratidão de trabalhar num filme de sucesso mundial.

Questionada por um seguidor sobre o facto de o abusador não ter sido condenado pelo alegado crime, Jena reagiu: "Isso não é verdade. Usei a justiça restaurativa para permitir a cura, a responsabilidade e o crescimento com a outra pessoa. Foi um processo difícil, mas acredito que realmente me ajudou a passar por algumas das partes mais difíceis do luto".

Por fim, sem tornar público o nome do agressor, a atriz ofereceu-se para ajudar todos os que tenham vivido situações semelhantes e precisem de "conversar ou desabafar".

Leia Também: Mulher de Ed Sheeran diagnosticada com tumor durante a gravidez