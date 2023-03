A mulher de Ed Sheeran, Cherry Seaborn, foi diagnosticada com um tumor quando estava grávida da segunda filha. A revelação foi feita pelo músico através da rede social Instagram.

A bebé nasceu em maio do ano passado, sendo que Cherry precisou de esperar pelo parto para dar início ao tratamento.

"No espaço de um mês, a minha esposa grávida e foi informada de que tinha um tumor, sem tratamento até ao parto", contou, recordando que ainda nesta fase viveu a morte do melhor amigo, Jamal Edwards, enfrentou um processo judicial que o acusava de plágio e preparou o lançamento do novo disco, 'Substract'.

"O meu melhor amigo, Jamal, um irmão para mim, morreu repentinamente, e vi-me em tribunal a defender a minha integridade e carreira como compositor", lembrou.

A reveladora partilha serviu para que o músico explicasse que o novo álbum já estava a ser planeado há muito tempo, mas precisou de o reescrever em apenas uma semana, em fevereiro do ano passado, enquanto enfrentava "uma espiral de medo, depressão e ansiedade".

"[...] em pouco mais de uma semana, substituí o trabalho de uma década pelos meus pensamentos mais profundos e sombrios", disse, assumindo que pela primeira vez criou um álbum que não é feito para que as pessoas gostem mas o espelho da honestidade e verdade que pautam a sua vida no momento.

O novo disco de Ed Sheeran, 'Substract', tem lançamento marcado para o dia 5 de maio deste ano.