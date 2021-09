Jean Hale, atriz de 'Batman', morreu aos 82 anos de idade, noticia o Hollywood Reporter.

Foi a família quem fez o anúncio esta segunda-feira, 27 de setembro, notando que a artista morreu de causas naturais na sua casa em Santa Monica, no passado dia 3 de agosto.

Note-se que Hale ficou conhecida depois de dar vida à personagem de Polly na série 'Batman', juntamente com Adam West, em 1967. Esta também chegou a contracenar com o ator James Coburn em 'In Like Flint' (1967).

Jean esteve casada com Dabney Coleman, de 1961 a 1984. Em comum tiveram três filhos.

