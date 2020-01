Jazz Jennings, estrela do reality show 'I Am Jazz', despiu-se de pudores e partilhou nas redes sociais uma foto na qual exibe as cicatrizes da cirurgia de mudança de sexo que realizou em junho deste 2019.

"Tenho orgulho nas minhas cicatrizes e amo o meu corpo. Chamo-lhes cicatrizes de ferimentos de guerra porque representam a força e perseverança necessárias para finalmente acabar a minha transição", afirmou.

Aos 19 anos, jovem norte-americana transexual é uma das maiores vozes na luta ativista depois de ter partilhado a sua história no reality show, em 2015.

