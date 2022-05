Jason Momoa pediu desculpa depois de ter sido criticado pelos por ter tirado fotografias na Capela Sistina.

O ator, de 42 anos, estava em Roma, Itália, a gravar o filme 'Velocidade Furiosa 10', e aproveitou para passear e levar os amigos e a equipa a uma visita privada à igreja católica. No entanto, depois de ter publicado no Instagram algumas fotografias captadas no local, recebeu várias críticas.

"Nós, pessoas comuns, não temos permissão para fotografar dentro da Capela Sistina", disse um internauta.

Ao Just Jared, como cita o Daily Mail, o ator reagiu: "Também queria dizer que, se já sentiram que desrespeitei a vossa cultura, não foi a minha intenção. Vim aqui quando tinha 19 ou 20 anos para conhecer a Capela Sistina. Sempre quis e agora que posso, fiz uma doação maravilhosa e trouxe os meus amigos e equipa, porque só tivemos alguns dias de folga para conhecer estes lugares".

"Então descobrir que as pessoas queriam tirar fotografias comigo, o que é muito estranho, durante uma viagem ao Vaticano com toda essa maravilha", acrescentou.

"Fui muito respeitoso e pedi permissão. Não faria nada para desrespeitar a cultura de alguém. Se o fiz, peço desculpa. Não era minha intenção. Paguei para ter este momento privado e fiz uma boa doação para a igreja. Amo-vos. Desculpem se vos ofendi", rematou.

