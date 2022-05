Selena Gomez foi acusada de 'gozar' com Hailey, depois de ter publicado um vídeo no TikTok sobre maquilhagem, no mesmo dia que a mulher de Justin Bieber.

Após toda a agitação, a cantora, de 29 anos, escreveu no Twitter: "É por isso que acredito na importância de cuidarmos da saúde mental. Pessoal, não faço ideia do que fiz, mas sinto muito. Zero má intenção".

Veja na galeria o vídeo de Selena. Para ver o vídeo de Hailey Bieber, clique aqui.

