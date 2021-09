Jason Mamoa foi muito bem acompanhado à estreia do novo filme de James Bond 'No Time do Die', no Royal Albert Hall, em Londres.

Conforme evidencia a revista People, o ator de 'Aquaman', de 42 anos, levou a filha, Lola, de 14 anos e o filho, Nakoa-Wolf, de 12, ao evento.

Os jovens adolescentes são frutos do seu casamento com Lisa Bonet.

Numa entrevista anterior que deu ao Entertainment Tonight, Mamoa confessou que gostaria que os filhos seguissem um percurso diferente do seu e não fossem para Hollywood.

"Um deles quer fazer isto e eu não sou fã. Não sei. Vou dar o meu melhor para os tentar manter afastados. (...) Não quero que vão para a representação. É muito difícil para as pessoas e não quero essa pressão sobre eles. Eu sou rijo, consigo aguentar, mas não colocaria alguém que amo nessa posição", confessou.

