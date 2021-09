Eminem tornou-se conhecido pela sua carreira como rapper, mas agora, o artista decidiu aventurar-se para outras áreas.

Segundo o Page Six, Eminem, cujo nome verdadeiro é Marshall Bruce Mathers, irá abrir um restaurante italiano chamado Mom’s Spaghetti (o Esparguete da Mãe, em português).

O nome foi inspirado num dos grandes sucessos do músico - 'Lose Yourself', de 2002, do filme '8 Mile'.

O restaurante fica em Detroit, Estados Unidos.

