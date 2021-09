Jason Derulo foi a 'inspiração' da pasteleira Lara Mason - conhecida pelos vídeos 'Cake Anything' - para mais uma surpreendente sobremesa: uma 'estátua' do artista em tamanho real.

Lara partilhou um vídeo no TikTok onde o artista pergunta numa chamada telefónica: "Posso pedir um bolo de uma réplica minha em tamanho real?"

Um trabalho que foi realizado a contar com todos os pormenores, incluindo as tatuagens do artista, com a réplica de Derulo a surgir sentada e ao telemóvel.

O resultado final do bolo foi destacado nas redes sociais e rapidamente chamou a atenção.

Veja tudo nas publicações abaixo:

Leia Também: Jason Derulo já é pai! Eis as primeiras fotografias do bebé